Inter, prove tecniche di fuga. Buona la quinta, GdS: “Ora Inzaghi gioca per l’8 su 8”

L'Inter non sbaglia e vince 1-0 in casa dell'Empoli grazie a una prodezza di Dimarco e rimane in testa a punteggio pieno

L'Inter non sbaglia a Empoli e si prende la quinta vittoria in 5 partite di campionato. Dopo il pareggio contro la Real Sociedad, i nerazzurri ripartono con un'altra vittoria. La squadra di Inzaghi non chiude la gara siglando il secondo gol, ma non rischia mai e rimane in testa alla classifica.

"Buona la quinta e prove tecniche di fuga. Inter a punteggio pieno, capolista a più tre sul Milan e a più cinque sulla Juve. Cinque vittorie nelle prime cinque giornate di campionato, è la quarta volta che succede nella storia dell’Inter. A Empoli, contro l’ultima in classifica, ferma a zero quanto a punti e a gol segnati, l’Inter ha strappato la più faticosa delle cinque vittorie. Contro Monza e Cagliari aveva blindato il risultato con il 2-0, contro Fiorentina e Milan aveva stradominato. In Toscana ha chiuso sulla difensiva, in 10 contro 11 per l’infortunio di Arnautovic, quando i cambi si erano esauriti. Non ha mai rischiato sul serio l’1-1, però è singolare che la capolista sia rimasta in bilico contro l’ultima. O non lo è per niente, se si interpreta la prestazione", analizza La Gazzetta dello Sport.