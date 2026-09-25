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Al rientro dalla sosta, l'Inter dovrà giocare molte partite in pochi giorni, per la precisione 9 in 29 giorni. Per tanti giocatori che hanno trovato poco spazio sarà l'occasione per mettere minuti nelle gambe. È il caso di Ivan Provedel che non ha ancora debuttato ufficialmente con la maglia nerazzurra.

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"Un discorso a parte merita Provedel: contro il Parma potrebbe effettivamente debuttare, e non solo perché è rimasto a Milano, a differenza di Martinez, chiamato dalla Spagna. Chivu aveva già in mente di lanciarlo contro l’Udinese. Ma l’errore commesso dallo spagnolo contro il Real Madrid ha consigliato di rinviare l’esordio dell’ex-Lazio. Ora non c’è più tale esigenza e, allora, tra Parma e Bruges, Provedel dovrebbe avere la sua occasione", sottolinea il Corriere dello Sport.

(Corriere dello Sport)