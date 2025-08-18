Il rush finale di mercato potrà ancora regalare sorprese, ma per l’Inter c’è già una certezza che rappresenta una novità rispetto alle ultime stagioni: l’attacco. Dopo due anni di dipendenza da Lautaro e Thuram, il reparto avanzato nerazzurro sembra finalmente offrire quelle alternative che negli ultimi anni sono mancate.
L’Inter potrebbe restare con quattro punte? Pio e Bonny già certezze. L’idea di Chivu
"Le speranze iniziali del nuovo allenatore, sembrano essere avvalorate dai segnali che arrivano dalle amichevoli estive dove tutte le punte sono andate a segno nelle quattro sfide in programma con due centri per Lautaro, Bonny e Pio Esposito e uno per Thuram. Le prime conferme sono attese tra una settimana esatta, quando a San Siro si presenterà il Torino per alzare il sipario sul nuovo campionato", si legge sul Corriere dello Sport.
"Nelle passate stagioni gli attaccanti di scorta non avevano inciso e non avevano trovato la dovuta continuità, ma questo nuovo corso va in netta controtendenza anche rispetto alle scelte compiute per i volti nuovi. Anzitutto dal punto di vista dell’età, archiviando definitivamente le esperienze dei vari Arnautovic, Taremi e Sanchez che per motivi fisici, di ambientamento. Adesso gli innesti di Bonny e Pio Esposito guardano dritti al futuro e allo stesso tempo offrono a Chivu caratteristiche differenti per scegliere le punte anche in base al profilo della difesa avversaria".
"Sono alla prima grande esperienza della carriera e inevitabilmente porteranno una ventata di freschezza, oltre alla voglia di fare e di emergere. Come visto nelle ultime amichevoli, Bonny ha portato sprint e rapidità nell’uno contro uno mentre Pio Esposito sembra l’ariete ideale per metterla sul piano fisico e puntare la porta. Hanno rispettivamente 21 e 20 anni quindi i margini di crescita ci sono ancora per scalare qualche gradino in più, soprattutto nei big match e nelle notti di Champions che verranno. Per il rendimento sul campo e l’intesa trovata in ritiro, Chivu si è detto soddisfatto dei quattro attaccanti e questo ha indotto ad alcune riflessioni sulla necessità di aggiungere un altro elemento come Lookman".
