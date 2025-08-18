"Nelle passate stagioni gli attaccanti di scorta non avevano inciso e non avevano trovato la dovuta continuità, ma questo nuovo corso va in netta controtendenza anche rispetto alle scelte compiute per i volti nuovi. Anzitutto dal punto di vista dell’età, archiviando definitivamente le esperienze dei vari Arnautovic, Taremi e Sanchez che per motivi fisici, di ambientamento. Adesso gli innesti di Bonny e Pio Esposito guardano dritti al futuro e allo stesso tempo offrono a Chivu caratteristiche differenti per scegliere le punte anche in base al profilo della difesa avversaria".

"Sono alla prima grande esperienza della carriera e inevitabilmente porteranno una ventata di freschezza, oltre alla voglia di fare e di emergere. Come visto nelle ultime amichevoli, Bonny ha portato sprint e rapidità nell’uno contro uno mentre Pio Esposito sembra l’ariete ideale per metterla sul piano fisico e puntare la porta. Hanno rispettivamente 21 e 20 anni quindi i margini di crescita ci sono ancora per scalare qualche gradino in più, soprattutto nei big match e nelle notti di Champions che verranno. Per il rendimento sul campo e l’intesa trovata in ritiro, Chivu si è detto soddisfatto dei quattro attaccanti e questo ha indotto ad alcune riflessioni sulla necessità di aggiungere un altro elemento come Lookman".