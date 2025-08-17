"Non sarà ai livelli di quella del 2021, ma l'Inter sta vivendo un'altra estate con tanti punti di domanda. Se quattro anni fa si trovava a ripartire (quasi) da zero dopo l'addio di Conte, il dramma Eriksen e la fuga di Lukaku, oggi la situazione, pur non paragonabile, ci fa vedere il club in un'apparente difficoltà strategica. Chivu in panchina, nessuna rivoluzione nei titolari, trattative sfumate e i tifosi che iniziano a perdere la pazienza", sottolinea il Giornale .

"A pensarci sembra tutto un po' paradossale, perché parliamo della terza squadra del ranking UEFA. Ma di classifiche e dei tanti celebrati percorsi, il tifoso se ne fa poco: vuole i fatti e pretende che la società dimostri di sapere quello che sta facendo, impressione che però ultimamente l'Inter non è riuscita a dare. Capitolo mercato: dopo aver puntellato la rosa a giugno, l'Inter aveva tutto il tempo per lavorare sui titolari. Ma non è stato concluso nulla: perché fra otto giorni rischia di scendere in campo contro il Torino con i soliti di sempre. Intanto, però, un affare è andato a buon fine: Marotta è ufficialmente azionista del club con una quota vicina al 2%. Un annuncio che dovrebbe far ben sperare: se il presidente investe sull'Inter, significa che le prospettive sono buone".