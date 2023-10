CdS – Inter rimontata da Sassuolo e Bologna: 5 punti persi. Furia Inzaghi anche perché…

Era un'Inter diversa, "meno equilibrata, più superficiale, incapace di tenere alta la tensione e portata a deprimersi alla prima difficoltà", sottolinea il CorSport che però ribadisce come anche contro Sassuolo e Bologna il match sia svoltato, in negativo, per degli episodi: contro i neroverdi è stato l'errore di Sommer su Bajrami, contro i rossoblù invece il rigore di Lautaro. "E questa è un’altra delle ragioni della furia di Inzaghi. Visto che basta davvero poco per cambiare l’inerzia di una gara, anche quando sembra ormai indirizzata come quella con il Bologna, è fondamentale restare sempre concentrati. In più, tre difensori esperti come Pavard, Acerbi e Bastoni non possono farsi fregare tutti assieme da un’unica giocata, come nel caso del gol di Zirkzee", chiosa il CorSport.