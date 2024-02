Il punto di vista del giornalista sportivo sulle possibilità dell'Inter per quanto riguarda gli obiettivi stagionali

L' Inter di Simone Inzaghi si tiene stretta la vetta della classifica. Partita dopo partita, nonostante un gennaio molto impegnativo con trasferte non convenzionali, i nerazzurri hanno dimostrando di meritarsi ampiamente la posizione in campionato. Domani sera la squadra di Inzaghi affronterà la Salernitana e sarà chiamata all'ennesimo test di maturità.

La riflessione di Pistocchi

Un tifoso ha interrogato sui social Maurizio Pistocchi sul momento di forma strepitosa dell'Inter: "Può tenere questo ritmo fino alla fine, Champions compresa?". Il giornalista sportivo ha risposto con questa riflessione: "Il problema può essere questo: l’Inter giocherà più partite della Juve che non fa le Coppe e la Champions assorbe tantissime energie. Alla fine le partite in più contano: viaggi e non ti alleni, e lo stress della Champions è enorme. L’Inter se vincesse farebbe qualcosa di eccezionale, unico".