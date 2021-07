Sky – Inter, idea quarta punta: da Keita a Pinamonti, la situazione. Sanchez…

Non solo gli esterni, una delle priorità del mercato dell'Inter è la ricerca di una quarta punta

Non solo gli esterni, in casa Inter si guarda anche all'attacco dove c'è la necessità di rinforzare un reparto numericamente incompleto. Secondo quanto riporta Sky Sport, Lukaku e Lautaro sono due giocatori che l'Inter non ha intenzione di vendere.

Pinamonti al momento resta, ma se dovessero arrivare delle proposte attenzione a Keita Balde. Inzaghi conosce bene il giocatore che è aperto a un ritorno all'Inter. L'idea di una quarta punta per la fine del mercato per l'Inter va sempre tenuta in considerazione. Sanchez ha un ingaggio pesante, ma è un giocatore che a Inzaghi piace tanto e al momento non ci sono trattative in uscita per il cileno.