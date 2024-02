EDICOLA / CdS: Inter, quota 100. Che numeri, per Inzaghi marcia record

Il giornale sportivo racconta in prima pagina la vittoria contro l'Atalanta e paragona i nerazzurri alla Juve del 2014

Il Corriere dello Sport in prima pagina racconta l'ennesima vittoria nerazzurra. "Inter, quota 100. Che numeri: 69 punti su 78 come la Juve 2014. Inzaghi demolisce anche l'Atalanta e mantiene una marcia da record. Stessa media di Conte: scudetto in cassaforte. Simone a +12 su Max. Sblocca Darmian, poi colpisce Lautaro. Dimarco firma il tris dopo il rigore sbagliato dall'argentino. Chiude Frattesi".