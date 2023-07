Romano: “Inter, Radu in prestito al Bournemouth: i dettagli. Domani visite mediche”

Dopo una stagione non molto fortunata all'Auxerre, il portiere riparte dalla Premier League per riscattarsi

Ionut Radu non è stato convocato da Simone Inzaghi per la tournée in Giappone. Il motivo è legato al mercato col portiere che sarà ceduto nuovamente in prestito. Secondo quanto riporta Fabrizio Romano, il Bournemouth ha trovato l'accordo per firmare il portiere di proprietà dell'Inter.