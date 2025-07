"Resta in sospeso Frattesi, che si è operato per risolvere un’ernia inguinale e che potrà tornare ad allenarsi non prima di inizio agosto. Il debutto in campionato, contro il Torino, è fissato per il 25 agosto. Significa che Chivu avrà circa un mese a disposizione per dare forma alla sua “creatura”. Lo farà cominciando subito con una serie di giornate di doppi allenamenti, ma anche attraverso quattro amichevoli, che verranno ufficializzate oggi. A ogni modo, la prima uscita (in famiglia) sarà il 3 agosto, si proseguirà l’8 con la trasferta in casa del Monaco, mentre il 12 i nerazzurri non dovranno spostarsi granchè, visto che saranno di scena a Monza, infine, la prova generale per il campionato sarà il 16 a Bari, contro l’Olympiacos".