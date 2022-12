Inter-RB Salisburgo, dove vedere la sfida amichevole in streaming

Seconda amichevole per i nerazzurri di Simone Inzaghi nel ritiro di Malta dopo il successo per 6-1 sullo Gzira United

L’Inter, a Malta tra il 4 e il 9 dicembre per proseguire la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali del 2023, sarà impegnata in due amichevoli. Dopo aver affrontato lo Gżira United Football Club, i nerazzurri scenderanno in campo sempre a Paola per sfidare il Red Bull Salisburgo, attuale capolista del campionato austriaco, mercoledì 7 dicembre alle 18:00.