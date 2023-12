Inter-Real Sociedad, i nerazzurri per il primato del girone: le quote dei bookmakers

L’Inter si rituffa in UEFA Champions League con un solo obiettivo: vincere per il primato del Girone D. Allo ‘Stadio Giuseppe Meazza’ arriva la Real Sociedad, già qualificata agli ottavi e a quota 11 punti come i nerazzurri. I vice campioni della passata edizione dovranno per forza vincere per passare come primi del raggruppamento. I baschi hanno infatti dalla loro la differenza reti. Il primo posto non assicura un’urna agevole, ma aumenta la probabilità di non incontrare le big. L’Inter proverà a non pensare ai sorpassi e controsorpassi con la Juventus in campionato per dare un’altra gioia ai propri tifosi. Gli spagnoli stanno disputando un’altra stagione estremamente positiva. Ne LaLiga, i ragazzi di Imanol Alguacil, hanno ottenuto 10 punti nelle ultime quattro partite e sono saliti al quinto posto dietro alle solite Real, Atletico, Barcellona e alla sorpresa Girona. Anche i nerazzurri stanno andando fortissimo, costretti a non mollare il piede dall’acceleratore con la Juve che da dietro soffia forte.