Inter male in Champions, ma in passato non avrebbe reagito così: atteggiamento da big

L'Inter vista mercoledì in Champions è stata per gran parte della partita una squadra inferiore alla Real Sociedad

L'Inter vista mercoledì in Champions è stata per gran parte della partita una squadra inferiore alla Real Sociedad, che con intensità e pressing è stata capace di mettere in difficoltà i nerazzurri. Il merito degli uomini di Inzaghi, come sottolinea Libero, è stato però restare in partita, attendendo il calo degli avversari e colpendo poi al momento giusto. Un atteggiamento da grande squadra: