Inter, a centrocampo in tre per due maglie. “Rebus che Inzaghi scioglierà solo…”

"Se prevarrà l’idea della continuità rispetto ai due derby vinti in stagione, come in attacco, i favoriti per giocare dall’inizio sarebbero Calhanoglu e Mkhitaryan. A vantaggio di quest’ultimo, peraltro, c’è la panchina iniziale di sabato all’Olimpico: scelta in ottica Champions? L’armeno, peraltro, si è dimostrato un unico e fondamentale elemento di equilibrio, sia per la fase offensiva sia per quella difensiva. Insomma, non si sbaglia a immaginare le sue quotazioni in rialzo", aggiunge il CorSport che poi circoscrive il ballottaggio a Brozovic o Calhanoglu, con pro e contro per entrambi.