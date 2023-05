Inter e Milan ora fisicamente al top. “Nerazzurri stanno meglio tanto che…”

"Se il fisico va, se le gambe girano nel modo giusto, come si dice, è merito anche della testa. Milan e Inter, sotto quell’aspetto, da un mese a questa parte hanno cambiato il chip. Entrambe stanno volando. Certo, hanno perso qua e là dei punti sanguinosi in campionato, tant’è vero che la corsa al quarto posto è ancora in ballo, ma i successi di sabato contro Lazio e Roma sono serviti a ribadire come gli organici di Pioli e Inzaghi siano attrezzati per qualificarsi ancora alla prossima edizione della Champions". Apre così l'articolo di Tuttosport in merito allo stato di forma di Inter e Milan a due giorni dalla sfida d'andata di Champions.