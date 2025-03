Sky – Inter per Inzaghi rotazioni obbligate e recuperi importanti

"Le rotazioni in alcuni ruoli saranno obbligate perché Inzaghi non ha Bastoni per squalifica, Lautaro non ci sarà con l'Udinese e salterà probabilmente il derby di Coppa Italia contro il Milan. Dumfries, che sta facendo solo terapie, ha ottenuto il permesso di portarle avanti in Olanda. Ma ci sono rientri importanti: tornano Darmian e Dimarco con Carlos Augusto che può giocare sia da braccetto a sinistra al posto di Bastoni, sia come alternativa sulla corsia sinistra". Così su Skysport, Andrea Paventi, inviato a seguito dei nerazzurri ha parlato della preparazione ad Appiano in vista della partita che si gioca a San Siro alle 18, contro l'Udinese, domenica pomeriggio.