Inter, ricordi Retegui? In passato obiettivo di mercato, oggi sarà avversario

Si avvicina l'appuntamento con l'ultima giornata di Serie A del 2023: l'Inter sarà di scena sul campo del Genoa. Rosa al completo per i rossoblu , che in attacco ritrovano Mateo Retegui: l'italoargentino ha completamente recuperato dal problema muscolare che lo ha tenuto a lungo ai box, ed è regolarmente a disposizione di Alberto Gilardino.

Per l'ex Tigre quella contro i nerazzurri sarà una gra speciale: la dirigenza interista ha tenuto a lungo sotto osservazione il giocatore negli scorsi mesi ma poi, per motivi economici e non, ha preferito desistere e concentrarsi su altri obiettivi. Questa sera Retegui e l'Inter si ritroveranno per la prima volta da avversari.