Presente anche Giorgio Ricci, Giorgio Ricci, Chief Revenue Officer dell'Inter, all'evento che ha sancito l'inizio della partnership del club nerazzurro con BYD. Queste le sue considerazioni raccolte da Fcinter1908.it: “La parola chiave per questo accordo sarà l’innovazione. Sarà innovazione tecnologica sui prodotti con un partner riconoscibile a livello mondiale. Da quando c’è stata opportunità di parlare con BYD e discutere di questo accordo, tutto il mio team ha voluto fortemente portare e trasferire il concetto di innovazione nel definire un accordo che andasse in modo molto concreto al di là di una semplice partnership.

L’accordo andrà avanti per più stagioni sportive, c’è l’idea di sfruttare la piattaforma di un club che non è solo una squadra di calcio, ma da leader mondiale di questa Industry è vera e propria piattaforma di comunicazione. Per BYD rappresentiamo un veicolo importante di attivazione, favorendo così una crescita di notorietà. Si è creata una forte sinergia con la nostra Media House per creare contenuti magari anche mai visti, sarà un qualcosa guidato da un concetto di innovazione nel quotidiano.