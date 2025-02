L’Inter ricorda Mauro Bellugi: 75 anni fa nasceva l’ex difensore nerazzurro

L'esordio in Prima Squadra arriva nel 1969: in totale Mauro ha collezionato 137 presenze con l'Inter, segnando un solo, indimenticabile gol contro il Borussia Mönchengladbach nell'andata degli ottavi di finale della Coppa dei Campioni 1971/1972, l'anno dopo aver conquistato lo Scudetto dopo una meravigliosa rimonta in classifica.