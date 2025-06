"Una scelta che ha messo in risalto qualcuno (Carboni e Pio Esposito su tutti) e penalizzato altri. Come per esempio Dimarco. È chiaro che tutto sia in evoluzione e si tratti dei primi test, ma in una linea di centrocampo a 4 Dimarco non ha ancora trovato la giusta collocazione, arrivando spesso a pestarsi i piedi con i due attaccanti piazzati a ridosso della punta centrale e senza riuscire a trovare lo sprint decisivo. Sarà così anche per Dumfries? Denzel nell'Inter è abituato ad avere tutta la corsia destra a disposizione mentre nell'Olanda di Koeman fa il terzino puro. Vederlo esterno in una linea di centrocampo a 4 sarà una novità per tutti, oltre che per lui. Ma la duttilità è sempre stata una caratteristica di Dumfries, e chissà che non sia proprio Chivu a trovargli la collocazione definitiva".