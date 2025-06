Quella col River per l'Inter sarà una gara da dentro o fuori, in cui potrebbe arrivare l’esordio di tre pedine importanti

Dopo la prima vittoria, Cristian Chivu guarda già avanti. Il gruppo è pronto a giocarsi il tutto per tutto nella prossima e decisiva sfida per la qualificazione ai quarti contro il River Plate. Una gara da dentro o fuori, in cui potrebbe arrivare l’esordio di tre pedine importanti.

"Dumfries – che ieri si è allenato in gruppo – viaggia verso il recupero totale, ma anche Calhanoglu e Frattesi proveranno a essere abili e arruolabili con i “Millonarios”. Punto di domanda invece su Pavard e Thuram – per i quali non verrà rischiato alcunché –, mentre per Bisseck e Zielinski bisognerà avere più pazienza: sicuramente non saranno a disposizione del loro allenatore nemmeno per la terza gara del raggruppamento".