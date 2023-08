GdS – Inter, -1 all’esordio: oggi rifinitura a San Siro per testare il campo

Vigilia di esordio contro il Monza, si parte sabato sera alle ore 20.45: oggi l'Inter svolgerà la rifinitura a San Siro per testare il campo

Ci siamo, la nuova stagione sta per cominciare in casa Inter. Vigilia di esordio contro il Monza, si parte sabato sera alle ore 20.45. "In vista del debutto domani sera alle 20.45 a San Siro contro il Monza, oggi pomeriggio verso le 18.30 la squadra di Simone Inzaghi farà l’ultima rifinitura allo stadio Peppino Meazza.