Sky – Inter e Torino accordo per Lazaro: cessione a titolo definitivo. Le cifre

Il club granata ha deciso di puntare sul giocatore, 23 presenze a Torino nella scorsa stagione, dopo la cessione di Singo al Monaco. Nella scorsa stagione era stato ceduto in prestito con diritto di riscatto a sei mln. Il club granata non lo ha riscattato ma ha riaperto una trattativa per l'acquisto andata in porto in queste ore.