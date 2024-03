Così scrive Tuttosport: "Un rigore regalato, un secondo tempo (dopo il 2-1 di Vasquez) diventato una via crucis ma - alla fine - vince sempre l'Inter. Dove, in questa stagione baciata da ogni congiuntura astrale favorevole, fanno festa un po' tutti: ieri è toccato ad Asllani e Sanchez, rispettivamente 15° e 16° marcatore stagionale in campionato. Reti che hanno solo in apparenza messo in discesa la gara con il Genoa perché Alberto Gilardino - passando al 3-4-1-2 subito dopo aver dimezzato lo svantaggio nella ripresa - ha mandato in tilt il dispositivo difensivo di un'Inter che forse l'aveva data per vinta troppo presto, dimenticando le sofferenze patite a Marassi il 29 dicembre, nell'ultima gara in cui la capolista non aveva conquistato i tre punti in campionato (quella sera finì 1-1).