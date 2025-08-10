Inter, chi calcia i rigori se Calhanoglu non è in campo? Ecco la gerarchia

Il rigorista indiscusso di casa Inter è lo specialista Hakan Calhanoglu, ma chi calcia se il turco non è in campo? Ecco la gerarchia

secondo SOS Fanta:

"Qui non ci sono dubbi: calcia Calhanoglu i rigori dell'Inter. È uno specialista assoluto con 49 realizzati su 55. 17 segnati e 9 sbagliati da Lautaro Martinez, che ormai si presenta poco dal dischetto.

Zielinski ne ha segnati 9 e sbagliati 2, se in campo può essere uno dei vice Calhanoglu ma non è un titolare in partenza. 2 su 3 nella passata stagione per il nuovo arrivato Bonny a Parma, se in campo anche lui può essere un'alternativa. Al momento Asllani sarebbe un vice Calhanoglu sia in campo che dal dischetto, ma dovrebbe andare via", si legge.