Con Onana che si avvicina a grandi passi verso lo United, l'Inter adesso è al lavoro per portare a Milano Sommer e Trubin. Insieme alla questione portiere, il club nerazzurro dovrà risolvere il nodo Lukaku che, nei piani di Inzaghi, dovrà essere pietra angolare su cui poggiare le speranze di 2ª stella. "Il Chelsea ha “congelato” il belga fino al 17 luglio anche per capire le intenzioni nerazzurre", sottolinea Tuttosport.

"I Blues hanno detto no all’offerta da 30 milioni più bonus e attendono un rilancio che ci sarà. L’Inter non può più tirare la corda anche perché il giocatore sta iniziando a non gradire questo tira e molla dopo che ha deciso di tagliarsi l’ingaggio e ha detto più volte no alle offerte fuori mercato dell’Al-Hilal pur di assecondare il suo desiderio di ritornare a Milano".