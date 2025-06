Alla prima uscita nel nuovo Mondiale per Club, l'Inter non va oltre l’1-1 contro il Monterrey

Gianni Pampinella Redattore 18 giugno 2025 (modifica il 18 giugno 2025 | 08:38)

Alla prima uscita nel nuovo Mondiale per Club, l'Inter non va oltre l’1-1 contro il Monterrey. Il pareggio ha il sapore amaro di un’occasione mancata per i nerazzurri a cui non basta il gol di Lautaro Martinez a nascondere le difficoltà di una squadra ancora alla ricerca di sé stessa, tra vecchie certezze e nuove incognite.

"Messico e un po’ di nuvole sulla testa dell’Inter. Non splende il sole sul debutto dei nerazzurri al Mondiale per club, l’1-1 con il Monterrey non è la medicina migliore per dimenticare Monaco e il Psg. La prima di Chivu è una via di mezzo tra alcuni segnali incoraggianti – la voglia di rialzarsi dopo lo svantaggio, l’applicazione di alcuni titolari, il debutto di Sucic e Luis Henrique - e altri sui quali riflettere, leggi la tenuta di una difesa che non smette di ballare e un attacco senza alternative di livello", si legge sulla Gazzetta dello Sport.

"Meno male che c’è Lautaro: suo il gol del pareggio dopo lo svantaggio firmato da Sergio Ramos. Adesso la seconda partita con gli Urawa Red Diamonds - sabato 21 giugno alle 21 italiane - diventa già fondamentale per il passaggio del turno. Diceva Chivu alla vigilia “qualcosina si vedrà”, in verità la manovra dell’Inter è spesso lenta e il Monterrey non fatica granché a difendersi. L’Inter sonnecchia, i ritmi sono da calcio estivo, Esposito e Lautaro poco si cercano e ancor meno si trovano. Alla fine esulta di più il Monterrey. L’Inter è rimandata".

(Gazzetta dello Sport)