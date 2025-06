L’Inter ha annunciato ufficialmente il rimborso anticipato del bond da 400 milioni di euro originariamente in scadenza nel 2027

L’Inter ha annunciato ufficialmente il rimborso anticipato del bond da 400 milioni di euro originariamente in scadenza nel 2027. Una mossa dal forte impatto finanziario, che rappresenta un segnale di solidità per il club nerazzurro e, indirettamente, per il nuovo proprietario Oaktree, che ha assunto la guida del club dopo l’uscita di scena della famiglia Zhang.