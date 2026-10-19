GUARRO e PACE EP27: La frase di Chivu e l'Inter diversa. Tocca a Provedel. Dimarco non sta bene

Dalle colonne del Corriere della Sera, Daniele Dallera parla di questo inizio di stagione dell'Inter. Il giornalista analizza in particolare la gestione da parte di Cristian Chivu. "Questa Inter specialista in rimonte terapeutiche, parte mezza addormentata, portandosi dietro un sacco di problemi e guai, in particolare in difesa, e poi cerca di aggiustarla: che fatica. Possibilmente da evitare. Le risalite nerazzurre, quattro su sette in serie A, un mezzo record, vogliono dire emozione e carattere, qualcuna è stata agevolata dall’inconsistenza altrui, ma con il Bologna di Palladino l’Inter ha rischiato grosso, la pelle".

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"Le cronache di spogliatoio raccontano di un Chivu che deve sgolarsi, indemoniato con i suoi all’intervallo: «ha fatto la voce grossa» si è fatto sapere, per dimostrare ancora una volta che il tecnico dell’Inter sa farsi rispettare. Mai avuto dubbi, nemmeno sulla sua abilità strategica di rimettere a posto le situazioni nate storte con i cambi dovuti, grazie a una rosa superiore in tutto, in quantità e talento. Un atteggiamento che rivela intelligenza, riflessione, capacità di adattarsi, ravvedimento. Un sospetto sorge spontaneo: meglio mettere in campo la formazione giusta dal primo minuto, rispettando più il buon senso che il turnover, per carità sempre necessario nel calcio dei tempi moderni, dove le rose non conoscono confini e fanno la fortuna di procuratori invadenti (non è il caso dell’Inter)".

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"Meglio partire con giocatori motivati, determinati, trascurando coloro che hanno bisogno del cazziatone di metà partita per darsi una mossa, per capire come va il mondo. Soprattutto in Champions, dove la rimontamania abbiamo visto non paga, che si trovi il Real Madrid o il Bruges. Mercoledì arriva lo Shakhtar Donetsk, non si chieda a Chivu il sacrificio di perdere ancora una volta la voce: lui e San Siro si meritano una serata tranquilla, con i tempi e i toni giusti".

(Corriere della Sera)