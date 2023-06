La Stampa – Inter, quattro rinnovi in arrivo. Attacco? Spunta Balogun. E se parte Dumfries…

L'Inter archivia la finale di Champions e guarda già alla prossima stagione. I dirigenti sono al lavoro per cercare di migliorare la squadra. "Le prime mosse nel segno della continuità riguardano i rinnovi contrattuali di Darmian (33 anni), Calhanoglu (29) e De Vrij (31), oltre che del 24enne Bastoni, ai quali andrà aggiunto il riscatto scontato di Acerbi (35) per il quale la Lazio s’è dichiarata propensa a concedere uno sconto. In bilico, invece, Dzeko (37) che potrebbe trasferirsi proprio a Istanbul - il Galatasaray lo tenta con un biennale -, D’Ambrosio (34) e Handanovic (38)", spiega l'edizione odierna de La Stampa.