Intanto, oggi ad Appiano Gentile si sono rivisti anche Mehdi Taremi e Kristjan Asllani, gli ultimi a rientrare dagli impegni con le rispettive nazionali. Tra chi resta in bilico per la sfida di domenica, Stefan De Vrij e Nicola Zalewski hanno svolto parte dell'allenamento in gruppo. Se tutto dovesse procedere per il meglio, sia il difensore olandese che l'esterno polacco potrebbero anche essere disponibili per andare in panchina nella sfida contro i friulani. Vista l'assenza di Lautaro Martinez e le non perfette condizioni di Taremi, in attacco insieme a Marcus Thuram potrebbe invece esserci Joaquin Correa.