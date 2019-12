MILANO – Dopo la bella vittoria sul Genoa, ultimo match prima della sosta natalizia, la squadra di Antonio Conte tornerà al lavoro al Centro Sportivo Suning domenica 29 dicembre.

I nerazzurri scenderanno in campo lunedì 6 gennaio alle 20.45 allo Stadio San Paolo di Napoli per la sfida valida per la 18ª giornata di Serie A TIM.

(Inter.it)