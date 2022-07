Giovanili Inter, riscattato il difensore Alexiou: i dettagli dell’operazione

L'Inter perfeziona un'altra operazione riguardante il settore giovanile: il club nerazzurro ha esercitato l'opzione di riscatto per Christos Alexiou, difensore centrale greco, classe 2005, approdato la scorsa estate a Milano in prestito. Il giocatore, come scrive Gazzetta.gr, lascia l'Atromitos per 350.000 euro, così suddivisi: 80.000 per il prestito per la scorsa stagione e 270.000 per l'acquisto definitivo. La cifra potrà lievitare fino al milione di euro in caso di debutto in Prima Squadra. Alexiou farà la preparazione con la formazione Primavera di Christian Chivu, poi si vedrà se confermarlo o se farlo giocare con l'Under 18 interista.