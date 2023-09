Giornale – Dalla LuLa alla ThuLa: l’Inter risponde al Milan. Thuram, partitone devastante

Otto gol fatti e zero subiti. Sono i numeri dell'Inter dopo le prime tre giornate di campionato con i nerazzurri che volano in vetta agganciando il Milan. Contro la Fiorentina la squadra di Inzaghi ha offerto un'altra prova di grande solidità. Adesso c'è la sosta per le nazionali, al rientro sarà derby. "Sarà un bel derby, perché sta bene anche l'Inter. Anzi benissimo, a giudicare da come ha preso a pallonate la Fiorentina: 4-0 con la firma d'autore dei nuovi gemelli. Perché al solito capitan Lautaro, un'altra doppietta, si somma la serata sontuosa di Marcus Thuram, primo gol con la maglia dell'Inter", sottolinea il Giornale .

"San Siro esaurito e soprattutto entusiasta come poche altre volte. Peccato per la sosta, anzi no: perché la lunga attesa del derby del 16 settembre prolungherà ed enfatizzerà la vigilia e forse è meglio così. La Milano del calcio è di nuovo in festa, e probabilmente fra 2 settimane non sarà così per tutti. Terza vittoria su 3 e anche stavolta senza prendere gol. La fase difensiva è talmente buona che ancora non si può misurare il vero valore di Sommer, un'unica autentica parata in 3 partite, a Cagliari. Ma il 4-0 alla Viola celebra soprattutto, fra gli abbracci dei compagni e i cori dei tifosi, lo sbarco di Marcus Thuram nel mondo nerazzurro".