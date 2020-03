CdS – L’Inter rivede le sue priorità? Finora tutto sullo scudetto ma adesso…

“La Lazio scappa in vetta alla classifica, con 8 punti di vantaggio. La Juventus resta a +6, ma, con il rinvio al 13 maggio, c’è il rischio che lo scontro diretto che, sulla carta, potrebbe riaprire tutto si giochi invece quando tutto sarà già deciso. Logico che l’Inter si senta penalizzata in quello che era diventato il principale obiettivo stagionale, dopo una prima parte di stagione straordinaria. Insomma, Conte aveva puntato tutto sullo scudetto, mettendo in secondo piano la Coppa Italia e soprattutto la «spappolante» (parola sua) Europa League. Alla luce della situazione, forse è il caso di rivedere certe priorità, o meglio di riallinearle”, scrive il Corriere dello Sport a proposito delle dinamiche innescate dal rinvio di Juve-Inter.