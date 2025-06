Quella tra River e Inter è una sfida inedita a livello ufficiale, ma i nerazzurri hanno affrontato il club di Buenos Aires in un'amichevole disputata a Milano nel 1961. Nell'estate di quell'anno venne organizzato uno speciale torneo internazionale per celebrare il Centenario dell'Unità d'Italia: il Torneo Italia ebbe come partecipanti Inter, Juventus, Napoli, Roma, Racing Parigi, River Plate, Santos e Sparta Praga. Dopo aver battuto 7-1 lo Sparta, l'Inter affrontò il River Plate a San Siro il 21 giugno 1961, in una partita che il Corriere della Sera dell'epoca definisce "bella ed emozionante", davanti a circa 75.000 spettatori. Questa la formazione nerazzurra: Da Pozzo, Picchi, Masiero, Zaglio, Guarneri, Balleri, Bicicli, Lindskog, Bettini, Suarez, Corso.