“Thuram e Frattesi hanno aumentato l’intensità del loro lavoro sul campo, correndo a ottimo ritmo ma non in gruppo. E dunque non faranno in tempo a recuperare in tempo per l’ultima gara del girone contro il River Plate. Chivu deciderà domani se portarli al massimo in panchina, ma è una possibilità ridotta anche questa. Di sicuro torneranno a disposizione per gli eventuali ottavi di finale.