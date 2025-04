Dopo due sconfitte consecutive (Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia) l'Inter è chiamata a rialzarsi. A San Siro arriva la Roma in una partita che i nerazzurri non possono sbagliare, un pareggio una sconfitta potrebbe pregiudicare la lotta scudetto. Inzaghi dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, oltre all’infortunato Thuram.