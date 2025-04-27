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INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.
A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.
Allenatore: Simone Inzaghi.
ROMA (4-3-1-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 Ndicka, 3 Angeliño; 7 Pellegrini, 4 Cristante, 17 Koné; 18 Soulé; 14 Shomurodov, 11 Dovbyk.
A disposizione: 70 De Manzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 15 Hummels, 16 Paredes, 27 Gourna Douath, 34 Salah Eddine, 35 Baldanzi, 56 Saelemaekers, 61 Pisilli, 66 Sangaré, 92 El Shaarawy.
Allenatore: Claudio Ranieri
Arbitro: Fabbri.
Assistenti: Costanzo, Passeri.
Quarto ufficiale: Marinelli.
VAR: Di Bello.
Assistente VAR: Piccinini.
SQUALIFICATI
Inter: Bastoni, Mkhitaryan.
Roma: -
DIFFIDATI
Inter: Asllani, Pavard.
Roma: Paredes, Pellegrini.
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