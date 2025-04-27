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Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: c’è Frattesi, scelto Arnautovic. E in difesa…

Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: c’è Frattesi, scelto Arnautovic. E in difesa… - immagine 1
Le scelte di formazione di Simone Inzaghi e Claudio Ranieri per Inter-Roma
Gianni Pampinella Redattore 

Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: c’è Frattesi, scelto Arnautovic. E in difesa…- immagine 2
Getty images

Dopo due sconfitte consecutive (Bologna in campionato e Milan in Coppa Italia) l'Inter è chiamata a rialzarsi. A San Siro arriva la Roma in una partita che i nerazzurri non possono sbagliare, un pareggio una sconfitta potrebbe pregiudicare la lotta scudetto. Inzaghi dovrà fare a meno degli squalificati Bastoni e Mkhitaryan, oltre all’infortunato Thuram.

Inter-Roma, formazioni UFFICIALI: c’è Frattesi, scelto Arnautovic. E in difesa…- immagine 3
Getty Images

La buona notizia, invece, è il recupero di Zielinski e Dumfries. Il tecnico nerazzurro schiera Sommer in porta, Carlos Augusto completerà il terzetto difensivo con Acerbi e Pavard, mentre Frattesi agirà da interno destro, con Barella dirottato a sinistra. In attacco sarà Marko Arnautovic ad affiancare Lautaro.

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INTER (3-5-2): 1 Sommer; 28 Pavard, 15 Acerbi, 30 Carlos Augusto; 36 Darmian, 16 Frattesi, 20 Calhanoglu, 23 Barella, 32 Dimarco; 10 Lautaro, 8 Arnautovic.

A disposizione: 12 Di Gennaro, 13 J. Martinez, 2 Dumfries, 6 De Vrij, 7 Zielinski, 11 Correa, 21 Asllani, 31 Bisseck, 59 Zalewski, 99 Taremi.

Allenatore: Simone Inzaghi.

ROMA (4-3-1-2): 99 Svilar; 19 Celik, 23 Mancini, 5 Ndicka, 3 Angeliño; 7 Pellegrini, 4 Cristante, 17 Koné; 18 Soulé; 14 Shomurodov, 11 Dovbyk.

A disposizione: 70 De Manzi, 95 Gollini, 2 Rensch, 15 Hummels, 16 Paredes, 27 Gourna Douath, 34 Salah Eddine, 35 Baldanzi, 56 Saelemaekers, 61 Pisilli, 66 Sangaré, 92 El Shaarawy.

Allenatore: Claudio Ranieri

Arbitro: Fabbri.

Assistenti: Costanzo, Passeri.

Quarto ufficiale: Marinelli.

VAR: Di Bello.

Assistente VAR: Piccinini.

SQUALIFICATI

Inter: Bastoni, Mkhitaryan.

Roma: -

DIFFIDATI

Inter: Asllani, Pavard.

Roma: Paredes, Pellegrini.

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