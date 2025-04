Come noto, le partite in programma sabato, valide per la 34a giornata di Serie A (Como-Genoa alle 15, Inter-Roma alle 18 e Lazio-Parma alle 20.45) hanno subìto uno slittamento per rispettare il lutto nazionale in seguito ai funerali di Papa Francesco, le cui esequie si svolgeranno proprio il 26 aprile alle ore 10 a Roma.