GdS – Inter, ci sono ma niente rischi con Dumfries e Zielinski. Thuram…

L'Inter è in un momento di emergenza, partite ravvicinate, tutte impegnative in cui non si può lasciare nulla al caso. Per questo, come ha sottolineato Inzaghi diverse volte, recuperare tutti può essere una grossa mano. Da Appiano, come vi abbiamo raccontato, sono arrivate buone notizie su Dumfries e Zielinski, come dopo due infortuni che li hanno messi ko per diverso tempo, sono pronti a rimettersi a disposizione.