Alla fine, dopo tanti scenari e dietrofront, Inter-Roma, prevista inizialmente per sabato 26 aprile e slittata per i funerali di Papa Francesco, si giocherà domenica alle ore 15. Altre ipotesi, come racconta la Gazzetta dello Sport, sono state accantonate per non alterare il regolare svolgimento del campionato:

"A ispirare tutte le scelte fatte dalla Lega è stato il fermo proposito di far concludere il campionato regolarmente in un anno in cui a giugno, oltre agli impegni per le qualificazioni mondiali delle varie nazionali, è in programma anche il primo Mondiale per club che vedrà coinvolte, tra le italiane, l'Inter e la Juventus. Rinviare a data da destinarsi Inter-Roma per consentire ai nerazzurri di arrivare freschi alla semifinale di Champions League contro il Barcellona di mercoledì 30, per la Lega non è mai stata un'opzione perché avrebbe comportato dei rischi e avrebbe alterato il corretto svolgimento del torneo".