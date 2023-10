Inter-Roma, Lukaku ritrova i nerazzurri da avversario a San Siro: le quote dei bookmakers

Un primato da difendere - Con Milan e Juve che inseguono rispettivamente a uno e due punti di distanza, un’affermazione su una rivale altrettanto quotata come la Roma costituirebbe un’ulteriore iniezione di fiducia per l’Inter. Secondo Betclic, il segno 1 è l’esito più probabile, a 1.62 (per Sisal a 1.60), con la X a 3.90 e il 2 a 5.40. Maggiore equilibrio, invece, sulle ipotesi relative al numero di reti, con l’Under 2.5, a 1.79, leggermente avanti rispetto all’Over 2.5, a 1.91.

Blitz romanista nel 2022/2023 - Il 1° ottobre 2022, al gol di Federico Dimarco risposero Paulo Dybala e Chris Smalling, i quali firmarono una rimonta che sancì una delle troppe sconfitte stagionali della Beneamata. La ripetizione dell’1-2 è quotata a 20.00 da Betclic.

Le due metà della Lu-La - Se la loro storia fosse riassumibile con il titolo di un film, questo sarebbe probabilmente C’eravamo tanto amati. Da amici e protagonisti dello Scudetto 2020/2021 a rivali sul campo, Lautaro Martínez e Romelu Lukaku sperano in una serata da protagonisti. La quota per un gol dell’argentino è a 2.05, mentre per il belga la stima è di 3.30. Insieme al capitano in maglia 10, Inzaghi dovrebbe dare spazio dal primo minuto a Marcus Thuram, la cui rete è data a 2.40, ma il ritrovato Alexis Sánchez, in gol nell’ultimo impegno europeo, scalpita per una firma anche in campionato, indicata a 3.50. Tra le fila degli ospiti, viste le pesanti assenze di Pellegrini e del lungodegente Abraham e il dubbio sulla presenza in campo di Paulo Dybala, scalda i motori Andrea Belotti, a 4.40.

Scudetto, le quote dicono Inter - Stando alle previsioni di Betclic, i nerazzurri sono a oggi i favoriti numero uno per il trionfo finale, quotato a 2.00, seguiti dal Milan, a 3.50, dalla Juventus, a 4.75, e dai campioni in carica del Napoli, a 7.50. Ben più lontana la Roma, a 30.00 insieme ad Atalanta e Fiorentina.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.