Inter, rosa più cara tra chi lotta per la Champions. Lukaku spicca, poi Brozovic e Lautaro

"L’Inter ha la squadra più forte? Probabile. Di sicuro, ha la rosa più pagata. Il suo monte ingaggi è a quota 132 milioni, comunque ridotto rispetto ai 150 della scorsa stagione. Chiaro che Lukaku, con i suoi 12,5 milioni al lordo (tasse incluse), incide molto. Come contribuiscono Brozovic e Lautaro, che lo seguono nella classifica dei più pagati. L’obiettivo, per il 2022-23, sarà di ridurlo ancora, a maggior ragione se dovesse saltare la qualificazione alla Champions. Roma e Milan seguono con un totale stipendi di circa 90 milioni, bonus esclusi. Per la Roma al top ci sono Pellegrini e Wijnaldum con 5 milioni netti, poi Dybala e Abraham con 4,5 (entrambi con bonus che li possono portare a 6). Il meno pagato? Bove con 200 mila euro", spiega La Gazzetta dello Sport.

"L’obiettivo, anche in base al settlement agreement chiuso con l’Uefa, è comunque ridurre. Il Milan ha vissuto una stagione di rinnovi (Tonali, Bennacer, Giroud, Krunic, Tomori, Kalulu...) e sicuramente non è felice dei quasi 15 milioni lordi spesi per il trio Origi-Dest-Rebic. Clamoroso affare invece il milione e mezzo per Leao... fino a sospirato rinnovo. Per il futuro, probabile si salga leggermente, senza perdere di vista la sostenibilità, stella polare del club. Chiude la Lazio a 65 milioni lordi, meno della metà dell’Inter, con Immobile e Milinkovic come giocatori con lo stipendio più alto (circa 4 milioni netti a testa, bonus compresi). Morale: spese oculate, un classico per Lotito, che non insegue ingaggi multi-milionari", chiude il quotidiano.