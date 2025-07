Intervenuto ai microfoni di Tutti Convocati, Sandro Sabatini, giornalista, ha smentito le voci secondo le quali l'Inter avrebbe valutato Max Allegri per la panchina per il dopo-Inzaghi: "Marotta direttamente non ha mai sentito Allegri per la panchina dell'Inter, se c'è stata qualche telefonata interlocutoria con qualche agente non lo so.