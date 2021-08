Inter, tra i convocati non c’è Salcedo: si avvicina il momento dell’addio?

L'attaccante classe 2001 non sarà a disposizione per la sfida di oggi contro il Genoa, sua possibile prossima destinazione

Nella lista dei convocati di Simone Inzaghi per la sfida di oggi contro il Genoa non figura Eddie Salcedo: l'attaccante classe 2001 è destinato a lasciare nuovamente l'Inter e, probabilmente, proprio per questo motivo è stato deciso di non rischiarlo. Proprio i rossoblu potrebbero essere i suoi nuovi colori: si tratta per il suo ritorno in prestito a Genova.