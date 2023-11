Inter, focus sulla Champions League: con il Salisburgo pronto qualche cambio

Secondo il Corriere dello Sport è possibile qualche cambio di formazione: "Ora il focus è tutto sulla Champions. Vincere in Austria vorrebbe dire qualificazione (o quasi) in anticipo alla seconda fase. Ma visto quanto fatto vedere dal Salisburgo a San Siro, servirà un'Inter in versione Atalanta. Vale a dire solida, compatta, fisica e pronta a soffrire in caso di necessità. Inzaghi, come d'abitudine ormai, medita qualche cambio. Insieme a Darmian, in difesa è certo il ritorno di Bastoni. Per il resto di candidano per una maglia dall'inizio Carlos Augusto a sinistra, Frattesi in mezzo al campo e Sanchez per affiancare Lautaro in attacco. Dall'allenamento di oggi uscirà qualche indicazione in più. Intanto c'è la buona notizia che, a meno di sorprese, sull'aereo diretto in Austria si imbarcherà anche Arnautovic, out dallo scorso 24 settembre".