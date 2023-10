Inter-Salisburgo, in vendita i biglietti: sconti e promo flash, i dettagli

Sono in vendita i biglietti per assistere alla sfida. Considerando il sold-out dei mini abbonamenti Champions e l'alto interesse per la partita, il suggerimento per tutti i tifosi è di assicurarsi al più presto i tagliandi per tifare Inter contro la squadra austriaca.

Proprio per i possessori del Champions Pack per 3 giorni è attiva una promo flash. Potranno portare 3 amici allo stadio, acquistando i biglietti nella sezione dedicata. Sono attive promozioni per Under30 e Under16, con prezzi dedicati e vantaggiosi.

(Fonte: Inter.it)

