I protagonisti

Il club incorona in particolare alcuni protagonisti. A partire da Lautaro Martinez, simbolo di un 2024 bellissimo. Perché l'argentino è riuscito a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A e come miglior giocatore della Lega Calcio per la passata stagione. Settimo posto al Paollone d'Oro, miglior giocatore ai premi AIC e miglior marcatore straniero della storia nerazzurra. Tra i giocatori che il club mette in risalto ci sono anche Bastoni e Calhanoglu, premiati nella scorsa stagione rispettivamente come miglior difensore e miglior centrocampista dalla Lega Serie A. E poi Sommer che ha chiuso la passata stagione con 19 clean sheet dimostrando di essere un portiere che dà garanzie e contribuendo in maniera determinante ai successi della squadra. Menzione speciale anche per Inzaghi: l'allenatore della seconda stella e di tutte quelle che ha riacceso nei cuori nerazzurri facendo brillare l'Inter di luce propria.