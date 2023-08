Inter e Samardzic sempre più lontani. “Trattativa bloccata. E occhio a Juve e West Ham”

L'Inter non modificherà la sua offerta mentre la L10S Sports e il padre del calciatore sperano che qualcosa possa cambiare

Oggi potrebbe essere una giornata decisiva per capire l'esito della vicenda Samardzic:

"L’Inter e Samardzic sono più lontani: il centrocampista è tornato ad Udine, d’accordo con i nerazzurri, dopo aver ribadito la propria volontà di giocare per i vice campioni d’Europa. In Viale della Liberazione non è piaciuto quanto accaduto negli scorsi giorni, con la richiesta di rimodulare gli accordi presi, dopo che tutto era già stato concordato con Rafaela Pimenta (oggi fuori dalla negoziazione)", conferma infatti Tuttosport.