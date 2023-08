TS – Inter-Egnatia, quattro gli assenti. E Sommer è già chiamato al riscatto

"Senza girarci troppo intorno l’estremo difensore svizzero, proprio perché erede di Onana, dovrà riscattarsi immediatamente e far vedere le proprie qualità per non alimentare la fiammella del dubbio nei suoi confronti. Sarà pur sempre calcio d’agosto, ma il goffo non intervento che ha regalato a Konatè la palla dell’1-0 alla Red Bull Arena, è un errore che non dovrà più essere ripetuto, pena ingenti critiche e paragoni ingombranti che non potranno essere commisurati", aggiunge Tuttosport che poi sottolinea come Inzaghi proverà la formazione che poi dovrebbe esordire contro il Monza. Out Acerbi - che sta recuperando dall'infortunio ma resta in dubbio per Inter-Monza - oltre a Gosens, Esposito e Agoumé, tutti e tre sul mercato.